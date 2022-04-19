Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов сообщил в соцсетях о подписании нового контракта c промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Новость об этом Рахмонов опубликовал на своей .

На размещенном фото указано, что новое соглашение между UFC и спортсменом рассчитано на несколько боев.

Тем не менее, финансовые условия, на которых была заключена эта сделка, Рахмонов не раскрыл.

Напомним, что в начале февраля казахстанский файтер одержал третью победу в UFC, удосрочив Карлстона Харриса. После этого он вошел в топ-15 лучших бойцов промоушена.

Несколько дней назад американский боец Нил Мэгни заявил, что проведет поединок с Шавкатом Рахмоновым. Кроме того, буквально накануне "Номад" сообщил, что стал отцом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1965700-shavkat-rahmonov-podpisal-novyy-kontrakt-s-ufc/