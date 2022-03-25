Хабиб Нурмагомедов призвал бойцов UFC не драться с Колби Ковингтоном

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцам с призывом отказываться от поединка с Колби Ковингтоном, передает Fightnews.info.

Напомним, что ранее Ковингтон подвергся нападению со стороны бывшего друга и соперника Хорхе Масвидаля возле одного из ресторанов Майами.

В результате Масвидаль был арестован полицией сразу по двум обвинениям и рискует сесть в тюрьму сроком до 15 лет.

Не так давно бойцы встречались на турнире UFC 272. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Ковингтона единогласным решением судей. После встречи Колби оскорбил близких Масвидаля.

"Если ты сильнее кого-то внутри октагона, это не значит, что ты можешь оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Как только ты пошел этим путем, то будь готов ответить за свои слова. На тебя напал такой же профессиональный боец, как и ты, которому ты не уступаешь в габаритах, и ты обращаешься в полицию, чтобы выдвинуть против него обвинения?

Я считаю, все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби - просто не соглашайтесь драться с ним, пусть сидит без боев. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые подумывают оскорблять семьи и провоцируют других, чтобы бросаться на поиски мести", - написал Нурмагомедов в Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1962144-habib-nurmagomedov-prizval-boytsov-ufc-ne-dratsya-s-kolbi-kovingtonom/