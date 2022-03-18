Титульный бой казахстанца в лиге Хабиба Нурмагомедова перенесли

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 47, в главном бою которого должны были встретиться чемпион в среднем весе Фаридун Одилов и казахстанец Даурен Ермеков, перенесен на более поздний срок, передает NUR.KZ.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Вынуждены сообщить о том, что кард турнира Eagle FC 47, проведение которого было запланировано на 1 апреля в Пензе, переносится на более поздний срок (май-июнь).

Дата и место проведения турнира будут объявлены в наших социальных сетях. Следите за обновлениями. Приносим извинения тем, кто уже приобрел билеты" - пишется в заявлении.

Отметим, что в данном турнире должны были выступить два бойца из Казахстана: Даурен Ермеков и Игорь Свирид.

Даурена ждала встреча с чемпионом Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым из Таджикистана, а соперником Игоря должен был стать россиянин Гамзат Хирамагомедов.

Напомним, что организацией Eagle Fighting Championship владеет экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1961462-titulnyy-boy-kazahstantsa-v-lige-habiba-nurmagomedova-perenesli/