Казахстанский боец проведет бой в лиге Хабиба Нурмагомедова

Игорь Свирид. Фото: instagram.com/igor.svirid/

Казахстанский боец смешанных единоборств Игорь Свирид дебютирует в лиге Eagle FC, передает NUR.KZ.

Игорь Свирид проведет бой против россиянина Гамзата Хирамагомедова. Поединок состоится 1 апреля на турнире Eagle FC 47 в Пензе (Россия).

Всего в активе 35-летнего казахстанского бойца 20 побед и 10 поражений в ММА. Тогда как на счету Гамзата 9 побед и 1 поражение.

Ранее Игорь Свирид становился чемпионом в таких организациях, как ONE FC и ACB.

Отметим, что лигой Eagle Fighting Championship владеет экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1961082-kazahstanskiy-boets-provedet-boy-v-lige-habiba-nurmagomedova/