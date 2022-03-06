Боец Даурен Ермеков подерется за пояс Eagle FC

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков получил возможность биться за чемпионский пояс Eagle FC, передает NUR.KZ.

Это стало возможным после того, как россиянин Александр Шлеменко снялся с поединка против действующего чемпиона организации Фаридуна Одилова из Таджикистана.

Теперь Даурен Ермеков заменит Шлеменко в титульном бою.

Бой казахстанского бойца против Фаридуна Одилова состоится 1 апреля в Пензе (Россия) на турнире Eagle FC 47.

Отметим, что Одилов идет на серии из шести побед. Последнее поражение ему нанес Шавкат Рахмонов в 2018 году.

Напомним, что организацией Eagle FC владеет экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Врывайтесь в октагон с прогнозами на UFC. Заряжайте на Parimatch и получайте +100% к первому пополнению от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959613-boets-dauren-ermekov-poderetsya-za-poyas-eagle-fc/