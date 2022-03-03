"Готова зажечь": Мария Агапова снялась в фотосессии для турнира UFC 272

Мария Агапова. Фото: instagram.com/ufc/

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова готовится к возвращению в октагон, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Мария выложила снимок с фотосессии для турнира UFC 272, в котором состоится ее бой против украинки Марины Мороз.

"Готова зажечь в субботу" - написала Агапова.

Отметим, что Мария не выходила в октагон с октября прошлого года, когда на турнире UFC Fight Night 194 победила Сабину Мазо из Колумбии.

Всего в активе Агаповой десять побед в ММА при двух поражениях. В организации UFC ее рекорд: 2-1.

Напомним, что поединок Агапова - Мороз состоится 5 марта на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959045-gotova-zazhech-mariya-agapova-snyalas-v-fotosessii-dlya-turnira-ufc-272/