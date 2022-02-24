Боец Георгий Кичигин вернется в октагон 26 марта

Георгий Кичигин. Фото: instagram.com/georgiy_kichigin/

Казахстанский боец смешанных единоборств Георгий Кичигин свой следующий поединок проведет 26 марта в России, передает NUR.KZ.

Он выступит на турнире АСА в Грозном. Соперником Кичигина станет российский боец Магомедсайгид Алибеков.

Отметим, что последний свой бой Кичигин провел в октябре прошлого года, тогда он проиграл в реванше Черси Дудаеву.

Всего в активе казахстанского бойца 25 побед в ММА при 8 поражениях. На счету Алибекова 11 побед и 3 поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1957817-boets-georgiy-kichigin-vernetsya-v-oktagon-26-marta/