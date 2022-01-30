Казахстанец стал первым трехкратным чемпионом мира по ММА

Багдат Жубаныш. Фото: пресс-служба Казахстанской объединенной федерации ММА

Казахстанец Багдат Жубаныш стал первым в истории трехкратным чемпионом мира по ММА, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

29 января в Абу-Даби завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам. В мировом первенстве принимал участие 421 спортсмен из 56 стран мира. Казахстан представляли 42 спортсмена.

Актюбинец Багдат Жубаныш, который выступал в категории до 52,2 кг, в финальном поединке одержал победу над россиянином Фарходом Рахмоналиевым и стал первым трехкратным чемпионом мира в любительском ММА.

Поединок продлился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу Жубанышу.

Второе золото чемпионата мира по ММА среди взрослых в копилку Казахстана принес Бекзат Жасия из Шымкента. В весовой категории до 65,8 кг новоиспеченный чемпион одержал победу над соперником из Испании Хуаном Изкуердо решением судей.

По итогам финального дня чемпионата мира по ММА среди взрослых впервые в истории у сборной Казахстана две золотые медали, а также 3 серебряные и 6 бронзовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1953681-kazahstanets-stal-pervym-trehkratnym-chempionom-mira-po-mma/