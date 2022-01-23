Чемпион UFC Фрэнсис Нганну нанес Сирилу Гану первое поражение в карьере

Фрэнсис Нганну. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

В американском Анахайме завершился турнир UFC 270, в главном бою которого встретились чемпион организации в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и претендент Сирил Ган, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов поединок продлился всю дистанцию.

В итоге единогласным решением судей победу одержал Фрэнсис Нганну (48:47, 48:47, 49:46).

Тем самым "Хищник" нанес Сирилу Гану первое поражение в карьере. Также Фрэнсис провел первую защиту титула.

В активе Нганну теперь 17 побед (12 нокаутом) при трех поражениях в ММА.

Отметим, что в со-главном бою Дейвисон Фигейреду вернул титул UFC в наилегчайшем дивизионе, победив мексиканца Брэндона Морено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1952524-chempion-ufc-frensis-ngannu-nanes-sirilu-ganu-pervoe-porazhenie-v-karere/