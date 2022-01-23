Дейвисон Фигейреду вернул титул UFC в наилегчайшем весе

Дейвисон Фигейреду. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Бразильский боец Дейвисон Фигейреду победил мексиканца Брэндона Морено на турнире UFC 270 в Анахайме (США), передает NUR.KZ.

Интересно, что это был третий поединок между бойцами.

В первом бою была зафиксирована ничья, во втором победу одержал Морено. Тем самым он отобрал титул UFC у Фигейреду.

Но защитить пояс Брэндону не удалось - в третьем поединке Дейвисон победил мексиканца единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и вернул себе титул UFC в наилегчайшем дивизионе.

Таким образом, боец из Бразилии одержал 21 победу в ММА. Тогда как для Морено это поражение стало седьмым в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1952523-deyvison-figeyredu-vernul-titul-ufc-v-nailegchayshem-vese/