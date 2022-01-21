Бойцы Фрэнсис Нганну и Сирил Ган провели дуэль взглядов

Фрэнсис Нганну - Сирил Ган. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

22 января в американском Анахайме состоится турнир UFC 270, в главном бою которого встретятся чемпион организации в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и Сирил Ган, передает NUR.KZ.

Сегодня два тяжеловеса провели финальную пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Напомним, что в активе Фрэнсиса Нганну 16 побед (12 нокаутом) в ММА при трех поражениях. Тогда как на счету Сирила Гана десять побед и ни одного поражения.

Также в со-главном бою чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено в третий раз сразится с Дейвисоном Фигейреду.

Отметим, что по времени Нур-Султана турнир UFC 270 начнется 23 января рано утром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1952378-boytsy-frensis-ngannu-i-siril-gan-proveli-duel-vzglyadov/