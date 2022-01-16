Боец Жасулан Акимжан узнал дату титульного поединка в Eagle FC

Жасулан Акимжан. Фото: instagram.com/akimzhanov_

Казахстанский боец Жасулан Акимжан следующий бой проведет против чемпиона Eagle FC кыргызстанца Бусурманкула Абдибаита, передает NUR.KZ.

По информации Libery MMA, титульный поединок состоится 18 февраля в Москве на турнире Eagle FC 44.

Напомним, что на счету Жасулана Акимжана семь побед в ММА при двух поражениях. Тогда как в активе бойца из Кыргызстана 13 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Для Бусурманкула предстоящий бой против казахстанца станет первым после завоевания титула Eagle FC в полулегком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1951393-boets-zhasulan-akimzhan-uznal-datu-titulnogo-poedinka-v-eagle-fc/