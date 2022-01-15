Боец Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заболел коронавирусом, передает Asian MMA.
Как сообщает источник, непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе сдал положительный тест на коронавирус.
В данный момент Хабиб проходит карантин в одной из гостиниц Сингапура.
В эту страну Нурмагомедов прилетел, чтобы секундировать бойца Сайгида Изагахмаева, который вчера победил американца Джеймса Накашиму на турнире One Championship.
Из-за ковида бывший чемпион UFC не смог присутствовать в углу своего товарища по команде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1951317-boets-habib-nurmagomedov-zarazilsya-koronavirusom/