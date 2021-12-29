Асу Алмабаев нокаутировал бразильского бойца на турнире Naiza 36 (видео)

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев одержал красивую победу на турнире Naiza 36 в Алматы, передает NUR.KZ.

Асу в третьем раунде нокаутировал бойца из Бразилии Кайка Аленкара. Бой прошел в рамках наилегчайшего веса.

Таким образом, Алмабаев одержал 14-ю победу в ММА при двух поражениях. Тогда как Аленкар потерпел второе поражение в карьере. Интересно, что первое ему нанес другой казахстанец - Арман Ашимов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1949218-asu-almabaev-nokautiroval-brazilskogo-boytsa-na-turnire-naiza-36-video/