Девушка-боец Рейчел Остович опубликовала фото в сексуальном наряде

Рейчел Остович. Фото: instagram.com/rachaelostovich/

Американская файтерша Рейчел Остович выложила снимки в красном платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Фото спортсменка сделала на фоне новогодней елки. Пост Рейчел опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что Рейчел Остович выступает в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC. В последнем бою она взяла реванш у Пейдж Ванзант. До этого 30-летняя файтерша выступала в UFC, но после трех поражений подряд покинула организацию.

Отметим, что на страницу Рейчел в Instagram подписаны свыше 800 тыс. пользователей. Остович частенько выкладывает у себя в аккаунте откровенные снимки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1948653-devushka-boets-reychel-ostovich-opublikovala-foto-v-seksualnom-naryade/