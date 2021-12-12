Обидчика Жумагулова нокаутировали в первом раунде в UFC

Раулиан Пайва и Шон О'Мэлли. Фото: Getty Images/ Carmen Mandato / Staff

Бразильский файтер Раулиан Пайва проиграл техническим нокаутом звезде UFC Шону О'Мэлли. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 269.

Поединок прошел в рамках главного карда последнего номерного турнира этого года. Рассчитанный на 3 раунда бой завершился в первом, сообщается в официальном Instagram UFC.

На последних секундах первой пятиминутки обидчик Жумагулова пропустил жесткие удары от О'Мэлли, который после стал добивать соперника. Рефери принял решение остановить поединок.

Бой проходил в рамках легчайшего веса. Стоит отметить, что оба бойца на момент поединка не входили в топ-15 данной весовой категории.

Напомним, что Раулиан Пайва был первым соперником казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова в UFC. Казахстанец уступил в том бою. После, в рамках лучшей ММА-лиги мира Жумагулов провел еще 3 поединка, два из них закончились поражением, один - победой.

Третье поражение Жалгас потерпел неделю назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946542-obidchika-zhumagulova-nokautirovali-v-pervom-raunde-v-ufc/