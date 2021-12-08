Боец ММА Александр Емельяненко решил продавать видеопоздравления и назвал цену

Александр Емельяненко. Фото: instagram.com/alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко решил монетизировать свою аудиторию и предложил подписчикам покупать его персональные поздравления, сообщает radiokp.ru.

В последнее время боец стал вести активную жизнь в социальных сетях. 40-летний спортсмен часто публиковал забавные видео не только с тренировок, но и показывал фанатам свою личную жизнь, благодаря чему количество подписчиков выросло до отметки 1,2 млн.

Теперь блогер заявил, что готов снимать персональные видео для фанатов. За каждый такой ролик Емельяненко планирует заработать деньги — 30 тысяч рублей (180 тыс. тенге).

При этом хронометраж видео и то, как именно видео "дойдет" до адресата, не сообщается.

"Если ты хочешь фирменный "привет" и поздравление от Александра Емельяненко, пиши моему менеджеру и получай индивидуальное видео. Порадуй себя и своих близких", — прорекламировал боец свое предложение в сторис Instagram.

Некоторые подписчики негативно отреагировали на такой шаг бойца и стали писать в комментариях, что он выставляет себя смешным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946005-boets-mma-aleksandr-emelyanenko-reshil-prodavat-videopozdravleniya-i-nazval-tsenu/