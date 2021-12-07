Конор Макгрегор: Хабиб хороший боец, но не великий

Нурмагомедов - Макконор. Фото: Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов не является великим бойцом, пишет "Газета.ру".

«Завершение карьеры означает исключение из всех рейтингов. Он завершил карьеру, но плакал, чтобы его поставили на первое место. Ему нужно было молчать про Альдо. Теперь он дурак. Да, он хороший боец, не великий. Никогда не поднимался в весовой категории и чуть не умирал, чтобы сделать вес. Много раз отказывался от поединков. Рано завершил карьеру. Все это говорит, что он хороший боец, не великий», — написал ирландец в соцсети.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1945578-konor-makgregor-habib-horoshiy-boets-no-ne-velikiy/