"Уехал от первой, иду ко второй": Жумагулов о том, как ему живется с двумя женами

Жалгас Жумагулов. Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов в интервью YouТube-каналу "Разрешите вас перебить" рассказал, каково это – жить с двумя женами, пишет корреспондент NUR.KZ.

"На сборах сложно без семьи. Когда у тебя есть жены, привыкаешь к этому, тяжело без них", – признался Жумагулов во время беседы.

Его собеседник удивился и поспешил переспросить, не оговорился ли спортсмен. Жумагулов подтвердил, что и впрямь двоеженец.

"Да, у меня две жены и шестеро детей", – ответил боец с улыбкой на лице.

На вопрос, насколько тяжело с двумя женами, он ответил, что "уже привык".

"В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, свои трудности, но сейчас все нормально, все наладилось", – признался спортсмен.

При этом внимание, с его слов, обеим женам он старается уделять равномерно.

"Когда приезжаешь после долгого отсутствия дома, как ты определяешь, к какой жене ты поедешь первым делом?" – спросили у бойца. "Ну, откуда уехал… Если уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там", – ответил он.

Отметим, что интервью было записано еще до поединка с Манелом Капе, в котором казахстанец потерпел досрочное поражение в первом раунде. Для Жумагулова это был четвертый бой в UFC и третье поражение в лиге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1945344-uehal-ot-pervoy-idu-ko-vtoroy-zhumagulov-o-tom-kak-emu-zhivetsya-s-dvumya-zhenami/