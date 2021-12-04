Бойцы Жалгас Жумагулов и Манель Капе впервые встретились лицом к лицу

Манель Капе и Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов со своим соперником из Анголы Манелем Капе, передает NUR.KZ.

Напомним, что этот поединок состоится 4 декабря (5 декабря рано утром по времени Нур-Султана) на турнире UFC Vegas 44.

Отметим, что ранее боец из Анголы жестко высказывался о Жалгасе. В частности, сравнивал его с "Боратом".

Всего в активе Манеля Капе 16 побед в ММА при 6 поражениях. Тогда как на счету Жумагулова 15 побед и 5 поражений.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1945273-boytsy-zhalgas-zhumagulov-i-manel-kape-vpervye-vstretilis-litsom-k-litsu/