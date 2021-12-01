Евгений Егембердиев встретится с бразильским бойцом на турнире АСА 134

Евгений Егембердиев. Фото: instagram.com/Evgenii_Egemberdiev

Казахстанский боец смешанных единоборств Евгений Егембердиев узнал дату и имя следующего соперника, передает NUR.KZ.

Его оппонентом станет бывший боец Bellator бразилец Карлос Эдуардо. Бой запланирован на 17 декабря на турнире АСА 134 в Краснодаре (Россия).

"Оба бойца обладают очень зрелищной манерой ведения боя и любят заканчивать свои поединки досрочно. Это противостояние обещает быть жарким!" - говорится в анонсе АСА.

Напомним, что в июле текущего года Егембердиев проиграл нокаутом Муслиму Магомедову в бою за титул чемпиона лиги АСА в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1944801-evgeniy-egemberdiev-vstretitsya-s-brazilskim-boytsom-na-turnire-asa-134/