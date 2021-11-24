Боец Дауытбек Каршыга проведет поединок против Алексея Полпудникова

Дауытбек Каршыга. Фото: instagram.com/D.Karshiga/

Казахстанский боец смешанных единоборств Дауытбек Каршыга вернется в октагон 17 декабря, передает NUR.KZ.

Соперником нашего соотечественника станет россиянин Алексей Полпудников. Встреча пройдет в Краснодаре на турнире АСА 134.

Стоит отметить, что ради этого поединка Дауытбек поднялся на одну весовую категорию выше (бой состоится в полулегком дивизионе).

Для Алексея же это будет третий бой с бойцом из Казахстана в лиге АСА. Ранее он победил Армана Оспанова и Нурсултана Касымханова.

Напомним, что в активе Дауытбека десять побед в ММА при трех поражениях. Тогда как рекорд Алексея: 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. C 8 ноября по 27 декабря Parimatch подарит две квартиры в Алматы и Нур-Султане. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры в Нур-Султане уже 29 ноября!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1943777-boets-dauytbek-karshyga-provedet-poedinok-protiv-alekseya-polpudnikova/