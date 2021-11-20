Боец Шавкат Рахмонов следующий бой в UFC проведет 5 февраля

Шавкат Рахмонов. Фото: Photo by Chris Unger/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рамхонов узнал дату и имя следующего соперника в UFC, передает NUR.KZ.

По информации Freak MMA, казахстанский боец вернется в октагон 5 февраля. Его соперником станет боец из Гайаны Карлстон Харрис.

Интересно, что у обоих спортсменов одинаковый рекорд в UFC (2-0).

Всего в активе Шавката Рахмонова 14 побед (все досрочно) в ММА. Тогда как на счету у его соперника 16 побед (9 из них досрочно) и 4 поражения.

Последний свой бой казахстанец провел в июне текущего года, одержав победу сабмишном над бразильцем Мишелем Празересом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1943149-boets-shavkat-rahmonov-sleduyuschiy-boy-v-ufc-provedet-5-fevralya/