Чемпионка UFC побрилась налысо, чтобы не быть смазливой

Роуз Намаюнас. Фото: instagram.com/rosenamajunas/

7 ноября американка Роуз Намаюнас успешно защитила пояс UFC в минимальном весе, победив в повторном поединке китаянку Чжан Вэйли, передает NUR.KZ.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Роуз раздельным решением судей. Отметим, что в первом бою Намаюнас нокаутировала спортсменку из Китая.

К слову, для американки с литовскими корнями эта победа стала 14-й в профессиональной карьере при 4 поражениях.

Вот уже больше пяти лет Роуз Намаюнас не отращивает волосы, чтобы не быть смазливой.

Все началось перед встречей с Пейдж Ванзант в 2015 году. Этот бой подавался как поединок двух красоток. Роуз это не нравилось и перед встречей она побрилась налысо. Объяснила она это тем, что бой - это не конкурс красоты.

Также Намаюнас считает, что с бритой головой удобно тренироваться и выступать. Никто не схватит за волосы. Даже когда фанаты массово просили ее вернуть прежний образ, она этого не сделала.

Роуз одна из самых популярных файтерш в мире. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 2 млн подписчиков. Там она часто выкладывает фотографии с тренировочного процесса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1941273-chempionka-ufc-pobrilas-nalyso-chtoby-ne-byt-smazlivoy/