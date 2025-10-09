"Трактор" взял реванш у "Барыса" за поражение на старте сезона КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение от челябинского "Трактора" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Челябинске (Россия) и завершилась победой хозяев льда в дополнительное время с итоговым счетом 3:2.

Первыми в счете повели гости. На второй минуте стартового периода отличился нападающий "Барыса" Максим Мухаметов, которому ассистировали Динмухаммед Кайыржан и Ансар Шайхмедденов.

Во втором отрезке хоккеисты "Трактора" сравняли положение. Форвард Андрей Светлаков с передач Василия Глотова и Джордана Гросса отличился в этом моменте.

Спустя десять минут Семен Симонов в большинстве забросил вторую шайбу астанинского клуба. Голевые передачи в свой актив занесли Райли Уолш и Иван Николишин.

На последних секундах второй двадцатиминутки "Трактор" вновь сравнял счет. Александр Кадейкин стал автором второй шайбы челябинцев в матче.

Игра перешла в овертайм, в котором забить победный гол удалось хоккеисту хозяев Михаилу Григоренко.

"Барыс" потерпел девятое поражение в сезоне. После 14 матчей подопечные Михаил Кравца смогли набрать 13 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч астанчане проведут на "Барыс Арене" 12 октября против нижегородского "Торпедо".

