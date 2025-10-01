"Барыс" потерпел крупное поражение от действующего чемпиона КХЛ "Локомотива"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение от ярославского "Локомотива" в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась поражением хозяев льда с итоговым счетом 1:5.

Ярославцы забросили первую шайбу уже на третьей минуте стартового отрезка, отличился Андрей Сергеев. Во втором периоде хоккеисты "Локомотива" укрепили преимущество усилиями Байрона Фреза. В заключительной двадцатиминутке соперники поразили ворота голкипера "Барыса" еще трижды. Авторами заброшенных шайб стал Георгий Иванов, Егор Сурин и Никита Кирьянов.

По ходу третьего периода вратарь астанинского клуба Адам Шил был заменен на Андрея Шутова. Единственный гол за "Барыс" в заключительном отрезке на 55-й минуте забил Райли Уолш.

Таким образом, после 11 матчей столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своем активе 11 очков.

Следующий матч подопечные Михаил Кравца проведут на выезде 5 октября против новосибирской "Сибири".

