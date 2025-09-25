"Выдержали натиск": вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов — о победе над "Барысом"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Зарина Кусанова
      Зарина Кусанова
      Редактор рубрики Спорт

      "Выдержали натиск": вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов — о победе над "Барысом"

      Опубликовано:

      Вратарь ХК "Ак Барс" Тимур Билялов
      Вратарь ХК "Ак Барс" Тимур Билялов. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

      Вратарь казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Тимур Билялов прокомментировал корреспонденту NUR.KZ победу над "Барысом" в регулярном чемпионате Континентальной лиги.

      Хоккеисты "Барыса" потерпели домашнее поражение от "Ак Барса" в "кошачьем дерби" КХЛ. Одним из героев матча стал вратарь казанцев Тимур Билялов, который отразил 36 бросков из 37 в свои ворота. В интервью корреспонденту NUR.KZ хоккеист рассказал о прошедшей игре, восстановлении после травмы и кризисе команды.

      - Тимур, можно ли сказать, что сегодня вы провели один из самых активных матчей в этом сезоне?

      - Неудачное начало чемпионата с моей стороны. Хотелось исправиться, хотелось уже победить и начать выезд с победы. Выиграть для себя и для команды матч именно с моим участием. Что касается игры, хорошее начало от нас. Невынужденные удаления сломали немного игру. Хорошо, что выдержали натиск. "Барыс" почувствовал игру. Пришлось обороняться, но хорошо все, что хорошо заканчивается. Победили, сейчас неважно как, главное - каждый матч выгрызать победу.

      - У вас была травма, как проходило восстановление, и как сейчас себя чувствуете?

      - В принципе прекрасно, все хорошо. Восстановился полностью раньше сроков. С начала чемпионата сразу начал играть. Все очень хорошо.

      - Третий период очень активно и интенсивно провели, много бросков. Вы из тех вратарей, которые любят постоянно быть в тонусе, или лучше, чтобы не подпускали к вашей зоне?

      -Хорошо, когда много бросков. При такой игре нужно всем хорошо играть в обороне. Неважно сколько бросков, ловить на себя шайбу, чем в принципе мы сегодня занимались. Поскольку нам очень нужны победы сейчас.

      - У "Ак Барса" неудачный старт, три победы в сезоне. Можно ли сейчас говорить о том, что команда выходит из кризиса, или очень рано?

      - Очень сильный выезд. У нас дальше "Металлург" и "Автомобилист". Две топовых команды. Хорошо, что сегодня взяли два очка. Можно сказать, что эти две предстоящие выездные игры будут определяющими: выходим ли мы на новый путь или не выходим.

      На данный момент казанцы занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе семь очков.

      Следующий матч "Ак Барс" проведет также на выезде против магнитогорского "Металлурга" 27 сентября.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.