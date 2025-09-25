"Выдержали натиск": вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов — о победе над "Барысом"

Вратарь казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Тимур Билялов прокомментировал корреспонденту NUR.KZ победу над "Барысом" в регулярном чемпионате Континентальной лиги.

Хоккеисты "Барыса" потерпели домашнее поражение от "Ак Барса" в "кошачьем дерби" КХЛ. Одним из героев матча стал вратарь казанцев Тимур Билялов, который отразил 36 бросков из 37 в свои ворота. В интервью корреспонденту NUR.KZ хоккеист рассказал о прошедшей игре, восстановлении после травмы и кризисе команды.

- Тимур, можно ли сказать, что сегодня вы провели один из самых активных матчей в этом сезоне?

- Неудачное начало чемпионата с моей стороны. Хотелось исправиться, хотелось уже победить и начать выезд с победы. Выиграть для себя и для команды матч именно с моим участием. Что касается игры, хорошее начало от нас. Невынужденные удаления сломали немного игру. Хорошо, что выдержали натиск. "Барыс" почувствовал игру. Пришлось обороняться, но хорошо все, что хорошо заканчивается. Победили, сейчас неважно как, главное - каждый матч выгрызать победу.

- У вас была травма, как проходило восстановление, и как сейчас себя чувствуете?

- В принципе прекрасно, все хорошо. Восстановился полностью раньше сроков. С начала чемпионата сразу начал играть. Все очень хорошо.

- Третий период очень активно и интенсивно провели, много бросков. Вы из тех вратарей, которые любят постоянно быть в тонусе, или лучше, чтобы не подпускали к вашей зоне?

-Хорошо, когда много бросков. При такой игре нужно всем хорошо играть в обороне. Неважно сколько бросков, ловить на себя шайбу, чем в принципе мы сегодня занимались. Поскольку нам очень нужны победы сейчас.

- У "Ак Барса" неудачный старт, три победы в сезоне. Можно ли сейчас говорить о том, что команда выходит из кризиса, или очень рано?

- Очень сильный выезд. У нас дальше "Металлург" и "Автомобилист". Две топовых команды. Хорошо, что сегодня взяли два очка. Можно сказать, что эти две предстоящие выездные игры будут определяющими: выходим ли мы на новый путь или не выходим.

На данный момент казанцы занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе семь очков.

Следующий матч "Ак Барс" проведет также на выезде против магнитогорского "Металлурга" 27 сентября.

