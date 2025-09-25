jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Зарина Кусанова
      Зарина Кусанова
      Редактор рубрики Спорт

      "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса" в "кошачьем дерби" КХЛ

      Опубликовано:

      Матч "Барыс" - "Ак Барс"
      Матч "Барыс" - "Ак Барс". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

      Астанинский клуб "Барыс" потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

      Соперником казахстанского коллектива по первому матчу домашней серии был казанский "Ак Барс". Традиционно противостояние с этой командой носит название "кошачье дерби" из-за наличия барсов в символике. Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась поражением хозяев льда с итоговым счетом 1:2.

      Первый гол был забит на 14-й секунде стартового периода. Автором заброшенной шайбы стал белорусский нападающий "Ак Барса" Владимир Алистров. Ассистентами в этом моменте стали Кирилл Семенов и Александр Барабанов.

      Второй период прошел без забитых шайб. На старте заключительного отрезка автором второго гола стал российский нападающий Никита Дыняк, который отличился на третьей минуте периода.

      Спустя 30 секунд американский форвард "Барыса" Майк Веккионе отыграл одну шайбу. Результативные передачи на свой счет записали Джейк Масси и Мэйсон Морелли. До конца встречи счет не изменился.

      Отметим, в данной игре дебютировал американский голкипер астанинского клуба Адам Шил, который провел все три периода на льду.

      После восьми матчей "Барыс" спустился на десятое место в Восточной конференции, набрав семь очков. Столько же баллов у "Ак Барса", который идет на девятой строчке турнирной таблицы.

      Следующий матч столичный клуб проведет также в рамках домашней серии против новосибирской "Сибири" 27 сентября.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

