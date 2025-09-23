"Барыс" установил антирекорд после третьего подряд поражения в КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" установил антирекорд КХЛ по броском в створ ворот в матче против минского "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Минское "Динамо" одержало минимальную победу над "Барысом" в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 в овертайме. За весь матч хоккеисты казахстанского коллектива нанесли восемь бросков в створ ворот соперников.

Астанчане установили антирекорд КХЛ — за всю историю никто ещё не тревожил чужих вратарей так мало. Предыдущий антирекорд (девять бросков за игру) разделяли четыре команды — "Лада" в 2014 и 2023 годах, "Трактор" и "Торпедо" в 2018 году. Причём во всех предыдущих четырёх случаях овертайм не понадобился.

"Барыс" после семи туров занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе семь очков.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут на домашнем стадионе "Барыс Арена" против казанского "Ак Барса" 25 сентября. Старт встречи назначен на 19:30 по казахстанскому времени.

