"Барыс" потерпел второе поражение от минского "Динамо" в сезоне КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение от минского "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Минске и завершилась победой хозяев льда со счетом 1:0 в овертайме.

Все три периода матча прошли без забитых шайб. В дополнительное время автором единственного гола стал американский нападающий "Динамо" Сэм Анас.

Астанинский коллектив после семи туров занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе семь очков.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут на домашнем стадионе "Барыс Арена" против казанского "Ак Барса" 25 сентября. Старт встречи назначен на 19:30 по казахстанскому времени.

