Еще одного российского хоккеиста поймали на допинге: СМИ сообщили о следах кокаина

В организме российского хоккеиста Ивана Морозова нашли запрещенное вещество, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт московского "Спартака", за который выступает спортсмен.

Столичный клуб получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В нем сообщалось, что в пробе Морозова обнаружили запрещенное вещество.

25-летний форвард временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах "Спартака" до завершения всех необходимых процедур и окончательного установления обстоятельств произошедшего.

"Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК "Спартак" и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб "Спартак" последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства", — говорится в заявлении.

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили "Чемпионату", что организация также уведомлена о положительной допинг-пробе Морозова, но не имеет права разглашать личные данные игрока.

При этом РИА Новости Спорт со ссылкой на собственный источник заявило, что в организме нападающего обнаружили следы кокаина.

Морозов — двукратный призер молодежных чемпионатов мира в составе сборной России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он был задрафтован "Вегас Голден Найтс", но выступал только за фарм-клуб "Хендерсон Силвер Найтс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В нынешнем сезоне КХЛ форвард успел набрать 5 очков (1 гол + 4 результативные передачи) в 4 матчах за "Спартак".

Напомним, несколько дней назад стало известно о дисквалификации российского нападающего и капитана екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолия Голышева, который также сдал положительную допинг-пробу.

В марте же дисквалифицирован был Владислав Каменев. Известный российский форвард московского ЦСКА также сдал провалил допинг-тестирование. Аналогичная ситуация была у российского защитника Никиты Седова, но с ним столичный клуб расторг контракт.

