"Барыс" сенсационно обыграл московское "Динамо" и одержал третью победу в сезоне КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" одержал победу над московским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась победой хозяев льда с итоговым счетом 5:2.

Уже на 40-й секунде гости открыли счет, и до конца первого периода он не изменился. Во втором периоде Ансар Шайхмедденов и Вячеслав Колесников в большинстве вывели хозяев вперед. В заключительном отрезке хоккеисты московской команды смогли сравнять счет. Однако дубль Майкла Веккьоне и одна шайба Алихана Омирбекова принесли победу астанчанам.

Это третья победа столичного коллектива после четырех туров. На данный момент подопечные Михаила Кравца набрали шесть очков и вышли на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

18 сентября "Барыс" на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".

