"Барыс" потерпел первое поражение в сезоне КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение от минского "Динамо" в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась поражением хозяев льда в основное время со счетом 1:3.

Первая шайба была заброшена на пятой минуте стартового периода, отличился американский нападающий минского клуба Алекс Лимож.

Во втором отрезке легионер "Барыса" из США Майк Веккионе смог сравнять счет, ему ассистировали американец Мэйсон Морелли и россиянин Эмиль Галимов.

Менее минуты спустя Лимож отправил вторую шайбу в ворота голкипера казахстанской команды Андрея Шутова. Под занавес второй двадцатиминутки американец Сэм Анас поставил точку в матче, забив третий гол минчан.

Для "Барыса" это первое поражение в сезоне. Ранее подопечные Михаила Кравца одержали две победы над челябинским "Трактором" и хабаровским "Амуром". С четырьмя очками астанчане занимают четвертое место в Восточной конференции.

