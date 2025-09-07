"Астана и болельщики здесь — супер": Эмиль Галимов рассказал о первом матче в сезоне КХЛ за "Барыс"
Опубликовано:
Нападающий астанинского хоккейного клуба "Барыс" Эмиль Галимов прокомментировал корреспонденту NUR.KZ первый матч в сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
7 сентября "Барыс" в первом домашнем матче победил финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона челябинский "Трактор".
В первом звене дебютную игру за астанинский клуб провел россиянин Эмиль Галимов. В матче нападающий отметился голевой передачей.
"Хорошо, что выиграли. Обидно в конце пропустили. Чуть не дотерпели. А так, в конце в овертайме повезло, что было удаление и забили гол. С каждой игрой все лучше и лучше понимаем друг друга в первой пятерке с американскими легионерами. Продолжаем работать, через работу все придет, и будем лучше друг друга понимать.
У нас были тяжелые сборы. У нас был акцент на физическую активность и ледовую подготовку, поэтому пришлось попотеть. Все это для того, чтобы в сезоне было легче, поэтому все понимали.
Астана и болельщики здесь супер. Атмосфера была супер, и хочется, чтобы всегда так было. Осталось только побеждать и возвращать народ на трибуны", - рассказал Эмиль.
Ранее итоги матча подвел новый капитан астанинской команды Кирилл Савицкий.
Следующую встречу "Барыс" проведет 9 сентября против хабаровского "Амура".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2283372-astana-i-bolelshchiki-zdes-super-emil-galimov-rasskazal-o-pervom-matche-v-sezone-khl-za-barys/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах