"Астана и болельщики здесь — супер": Эмиль Галимов рассказал о первом матче в сезоне КХЛ за "Барыс"

Нападающий астанинского хоккейного клуба "Барыс" Эмиль Галимов прокомментировал корреспонденту NUR.KZ первый матч в сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

7 сентября "Барыс" в первом домашнем матче победил финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона челябинский "Трактор".

В первом звене дебютную игру за астанинский клуб провел россиянин Эмиль Галимов. В матче нападающий отметился голевой передачей.

"Хорошо, что выиграли. Обидно в конце пропустили. Чуть не дотерпели. А так, в конце в овертайме повезло, что было удаление и забили гол. С каждой игрой все лучше и лучше понимаем друг друга в первой пятерке с американскими легионерами. Продолжаем работать, через работу все придет, и будем лучше друг друга понимать.

У нас были тяжелые сборы. У нас был акцент на физическую активность и ледовую подготовку, поэтому пришлось попотеть. Все это для того, чтобы в сезоне было легче, поэтому все понимали.

Астана и болельщики здесь супер. Атмосфера была супер, и хочется, чтобы всегда так было. Осталось только побеждать и возвращать народ на трибуны", - рассказал Эмиль.

Ранее итоги матча подвел новый капитан астанинской команды Кирилл Савицкий.

Следующую встречу "Барыс" проведет 9 сентября против хабаровского "Амура".

