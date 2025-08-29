"Барыс" завершил выступление на предсезонном турнире в России на последнем месте

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" проиграл в заключительном матче предсезонного турнира Мемориал Ромазан, который в эти дни проходил в Магнитогорске, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в последнем матче турнира стал хозяин соревнований магнитогорский "Металлург".

В первом периоде команды забитыми шайбами не отличились.

Во втором отрезке соперники все-таки обменялись взятиями ворот. Сначала Роман Канцеров удачно подставил клюшку под бросок Александра Сиряцкого и вывел "Металлург" вперед. Затем Ансар Шайхмедденов поставил точку в разыгранном "Барысом" большинстве.

Ключевой эпизод произошёл в начале заключительной трети, когда Дмитрий Силантьев подстроился под отскок шайбы от защитника и поразил цель. Эта шайба и стала для "Металлурга" победной.

Астанинский клуб завершил выступление на Мемориале Ромазана на четвертом месте. Чемпионом стала "Магнитка", следом расположились уфимский "Салават Юлаев" и "Металлург".

Впереди "Барыс", который теперь возглавляет Михаиа Кравец, ждут товарищеские матчи в столице против новосибирской "Сибири", которые пройдут 1 и 2 сентября.

