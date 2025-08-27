"Барыс" одержал первую победу в престижном предсезонном турнире в России

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу во втором матче на предсезонном турнире Мемориале Ромазана в Магнитогорске (Россия), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива в рамках второго матча соревнований был уфимский "Салават Юлаев". Встреча завершилась победой "Барыса" в овертайме со счетом 4:3.

Счет открыли в середине первого периода хоккеисты "Салавата Юлаева". Астанинский клуб ответил шайбой Майкла Веккьоне. Во втором отрезке дубль оформил игрок сборной Казахстана Алихан Асетов, на что соперник ответил еще одним голом. В заключительной двадцатиминутке уфимцы сравняли счет Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался «Барыс», благодаря шайбе Динмухамеда Кайыржана.

Вчера казахстанский клуб уступил «Магнитке» со счетом 1:2, а 29 августа встретится с «Металлургом».

Мемориал Ромазана проходит с 26 по 29 августа, в нем принимают участие четыре команды — «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев» и «Магнитка».

