"Барыс" одержал первую победу в престижном предсезонном турнире в России
Опубликовано:
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу во втором матче на предсезонном турнире Мемориале Ромазана в Магнитогорске (Россия), передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского коллектива в рамках второго матча соревнований был уфимский "Салават Юлаев". Встреча завершилась победой "Барыса" в овертайме со счетом 4:3.
Счет открыли в середине первого периода хоккеисты "Салавата Юлаева". Астанинский клуб ответил шайбой Майкла Веккьоне. Во втором отрезке дубль оформил игрок сборной Казахстана Алихан Асетов, на что соперник ответил еще одним голом. В заключительной двадцатиминутке уфимцы сравняли счет Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался «Барыс», благодаря шайбе Динмухамеда Кайыржана.
Вчера казахстанский клуб уступил «Магнитке» со счетом 1:2, а 29 августа встретится с «Металлургом».
Мемориал Ромазана проходит с 26 по 29 августа, в нем принимают участие четыре команды — «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев» и «Магнитка».
