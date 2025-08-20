Сколько будет зарабатывать американский хоккеист в "Барысе"

Спортивный журналист Радмир Сахибгареев в своем Telegram-канале назвал зарплату нового хоккеиста "Барыса" - американца Райли Уолша, передает NUR.KZ.

Сахибгареев назвал контракт "Барыса" с Райли Уолшем первым серьезным трансферным успехом руководства казахстанского клуба.

"Уолш - праворукий игрок с исключительно атакующим функционалом, который усилит первую спецбригаду большинства. Слегка удивлен, что защитник не нашел себе более статусную команду", - заявил журналист.

Зарплата американского спортсмена в "Барысе", по данным журналиста, составит 246,6 млн тенге.

Напомним, накануне стало известно, что "Барыс" пополнился двумя американскими хоккеистами - Райли Уолшем и Майклом Веккьоне. С обоими игроками заключены односторонние контракты на сезон — до 31 мая 2026 года.

26-летний Уолш в последние годы он выступал за несколько команд в Американской хоккейной лиге. "Барыс" станет для него первым клубом за пределами Северной Америки.

Веккьоне перешел в астанинский клуб из челябинского "Трактора" в обмен на денежную компенсацию.

Отмечалось, что это третий американец, которого "Барыс" подписал в межсезонье. Также в астанинскую команду уже перешли два канадца, россиянин и защитник сборной Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.