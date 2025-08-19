"Барыс" представил еще двух новых хоккеистов из США

Американские хоккеисты Райли Уолш и Майкл Веккьоне пополнили состав астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанского клуба.

С обоими игроками заключены односторонние контракты на сезон — до 31 мая 2026 года.

Уолш выступает на позиции защитника. В 2017 году он был задрафтован клубом "Нью-Джерси Девилз" под общим 81-м номером.

В Национальной хоккейной лиге спортсмен провел только один матч. В последние годы он выступал за несколько команд в Американской хоккейной лиге, где суммарно в 317 играх набрал 168 (42 гола + 126 результативных передач) очков. "Барыс" станет для 26-летнего Уолша первым клубом за пределами Северной Америки.

Веккьоне перешел в астанинский клуб из челябинского "Трактора" в обмен на денежную компенсацию. При этом ранее он выступал только в Северной Америке один матч в НХЛ в составе "Вашингтон Кэпиталз".

В последних четырех сезонах нападающий защищал цвета "Херши Бэрс" в АХЛ. В прошлом розыгрыше в регулярном чемпионате и плей-офф набрал 43 (22+21) очка в 76 матчах.

Это третий американец, которого "Барыс" подписал в межсезонье. Также в астанинскую команду уже перешли два канадца, россиянин и защитник сборной Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.