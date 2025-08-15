Хоккеист сборной Казахстана Дмитрий Бреус перешел в "Барыс"

Защитник сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Бреус пополнил состав астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

21-летний уроженец Алматы перешел на правах аренды из российского "Торпедо" (Нижний Новгород). Соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года.

В прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Бреус принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Большую часть сезона он провел в команде Высшей хоккейной лиги "Торпедо-Горький" — фарм-клубе "Торпедо".

Бреус имеет опыт выступлений за основную сборную Казахстана. Вместе с национальной командой он стал победителем Азиатских игр 2025 года и чемпионата Азии 2025 года, на котором был признан самым ценным хоккеистом.

Напомним, ранее "Барыс" официально объявил о других переходах. В частности, состав команды пополнили несколько легионеров.

