Еще один канадский хоккеист подписал контракт с "Барысом"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с канадским защитником Джейком Масси, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Односторонний контракт с Джейком Масси рассчитан на один сезон до 31 мая 2026 года.

Канадский защитник был задрафтован "Каролиной" в 2015 году, однако лучшие сезоны он провел в системе "Вашингтона". В составе фарм-клуба столичных "Херши Беарс" Масси дважды стал обладателем Кубка Колдера. В минувшем сезоне Джейк провел в Американской хоккейной лиге 23 матча, за которые отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами.

Отметим, ранее "Барыс" подписал соглашение с другим канадцем вратарем Оливье Родригом. Также в столичный клуб из "Куньлунь Ред Стар" перебрался американский защитник Иэн Маккошен.

