Еще один канадский хоккеист подписал контракт с "Барысом"
Опубликовано:
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с канадским защитником Джейком Масси, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.
Односторонний контракт с Джейком Масси рассчитан на один сезон до 31 мая 2026 года.
Канадский защитник был задрафтован "Каролиной" в 2015 году, однако лучшие сезоны он провел в системе "Вашингтона". В составе фарм-клуба столичных "Херши Беарс" Масси дважды стал обладателем Кубка Колдера. В минувшем сезоне Джейк провел в Американской хоккейной лиге 23 матча, за которые отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами.
Отметим, ранее "Барыс" подписал соглашение с другим канадцем вратарем Оливье Родригом. Также в столичный клуб из "Куньлунь Ред Стар" перебрался американский защитник Иэн Маккошен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2275674-eshche-odin-kanadskiy-hokkeist-podpisal-kontrakt-s-barysom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах