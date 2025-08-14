"Барыс" подписал контракт с канадским голкипером из системы вице-чемпиона НХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" объявил о подписании контракта с канадским голкипером Оливье Родригом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

«Барыс» заключил односторонний контракт с Оливье Родригом, который рассчитан на один сезон до 31 мая 2026 года.

25-летний канадский голкипер перешёл в «Барыс» из системы «Эдмонтона», которым он был задрафтован в 2018 году. В минувшем сезоне Родриг дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а также провёл 41 матч в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

Отметим, бывший клуб Родрига "Эдмонтон Ойлерз" в минувшем сезоне дошел до финала НХЛ, где в серии уступил "Флориде Пантерз".

Ранее, состав "Барыса" пополнил американский защитник Йэн Маккошен.

