"Барыс" объявил о подписании контракта с американским легионером

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с американским игроком Иэном Маккошеном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Односторонний контракт с американским защитником рассчитан на один сезон до 31 мая 2026 года.

Большую часть своей профессиональной карьеры Иэн Маккошен, задрафтованный в 2013 году клубом "Флорида", провел в Северной Америке. В его статистике числятся 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 матча в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в сезоне 2024/2025. За 61 игру в составе китайского "Куньлунь Ред Стар" он записал в свой актив 4 заброшенные шайбы и 11 результативных передач, заблокировав при этом 90 бросков соперников и проведя 113 силовых приемов.

Ранее "Барыс" заключил соглашение с российским хоккеистом Эмилем Галимовым, который перешел к "барсам" из омского "Авангарда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.