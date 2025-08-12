Зарплату 39-летнего нападающего "Барыса" назвал журналист

Российский журналист Артур Хайруллин в своем Telegram-канале рассказал, сколько зарабатывает хоккеист Роман Старченко в астанинском "Барысе", передает NUR.KZ.

"Нападающий Роман Старченко подписал новый контракт с "Барысом" на один год. По моей информации, его зарплата составит около 16 миллионов рублей в год", - написал Хайруллин.

По текущему курсу это примерно 109,6 млн тенге.

Напомним, о новом контракте Старченко с "Барысом" стало известно вчера. Одностороннее соглашение с 39-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Отмечалось, что Старченко - опытный нападающий и рекордсмен Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей, проведенных в составе одной команды.

К тому же он занимает второе место в рейтинге лучших снайперов "Барыса" за всю историю - 208 заброшенных шайб.

В прошлом сезоне Старченко принял участие в 27 играх регулярного чемпионата КХЛ и набрал 12 очков (4 гола + 8 результативных передач).

