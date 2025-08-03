Американский легионер может присоединиться к "Барысу": известны подробности

Американский защитник Иэн Маккошен может продолжить карьеру в астанинском хоккейном клубе "Барысе", передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Чемпионат".

Прошлый сезон американец провел в китайском клубе "Куньлунь Ред Стар", за который сыграл 61 матч, а также записал в свой актив четыре гола и 11 результативных передач при коэффициенте полезности "-21" в Континентальной хоккейной лиге.

29-летний Иэн Маккошен выступал за сборную США на молодежных чемпионатах мира в 2014 и 2015 годах. На его счету 60 матчей в Национальной хоккейной лиге за "Флориду" и 242 игры в АХЛ.

Напомним, по итогам прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занял последнее 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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