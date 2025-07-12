Определился чемпион исторического турнира КХЛ с участием "Барыса"
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Российский "Салават Юлаев" (Уфа) стал чемпионом первого сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу на малой арене ЦСКА в Москве прошли решающие матчи. Сначала состоялись полуфиналы, в которых "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" (4:2), а казанский "Ак Барс" — белорусское "Динамо" из Минска (5:2).
Позднее прошли медальные матчи. Обладателем бронзовых наград стал "Трактор", который одержал победу над "Динамо" со счетом 7:3.
В финале "Салават Юлаев" и "Ак Барс" забросили по одной шайбе в основное время. У уфимцев отличился Ильдус Сулейманов (12 минута), реализовавший буллит, а у казанцев — Владислав Шляхтов (18).
Победитель был определен в серии буллитов, где сильнее оказалась команда из Башкортостана. Таким образом, именно "Салават Юлаев" стал чемпионом исторического турнира.
Напомним, в данных соревнованиях участвовали восемь команд, в том числе казахстанский "Барыс". Однако астанчане не смогли выйти из группы в плей-офф и показали худший результат среди всех клубов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2264544-opredelilsya-chempion-istoricheskogo-turnira-khl-s-uchastiem-barysa/
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