Чемпион Казахстана по хоккею отстранен от Континентального кубка: известны подробности

Кокшетауский "Арлан" отстранен Международной федерацией хоккея от участия в предстоящем розыгрыше Континентального кубка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.

Решение принято в связи с отказом "Арлана" от участия в финальном розыгрыше Континентального кубка прошлого сезона.

За трофей в следующем сезоне вместо действующего чемпиона Казахстана поборется усть-каменогорское "Торпедо", завоевавшее серебряные медали республиканского первенства.

При этом турнир пройдет в новом формате. "Торпедо" в числе шести команд стартует со второго раунда – полуфиналов, на этом этапе также выступят польский "Катовице", британский "Ноттингем Пантерс", серебряный призер прошлого сезона датский "Хернинг Блю Фокс", финалист 2023 года французский "Дюк д’Анже".

Остальные восемь команд-участниц стартуют с первого раунда квалификации. Победители двух отборочных групп выйдут в полуфинал, матчи которого пройдут в ноябре 2025 года.

Финал Континентального кубка состоится с 15 по 18 января 2026 года, в нем примут участие четыре команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.