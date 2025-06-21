"Барыс" пропустил 14 шайб и проиграл два матча за день в чемпионате КХЛ
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Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел два поражения в третий игровой день 23-го тура чемпионата 3х3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперниками казахстанского коллектива в третий игровой день стали казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.
В первой игре против челябинцев "Барыс" потерпел поражение со счетом 4:5. В составе астанинского клуба дубль оформил Саян Данияр. По одной забитой шайбе на счету Александра Перкина и Дмитрия Макеева.
Во втором матче против казанцев казахстанская команда уступила с разгромным счетом 3:9. Авторами голов за "Барыс" стали Александр Перкин, Карим Кажибеков и Дмитрий Макеев.
23-й тур чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 22 июня. Астанинский клуб сыграет против омского "Авангарда".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2258034-barys-propustil-14-shayb-i-proigral-dva-matcha-za-den-v-chempionate-khl/
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