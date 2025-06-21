"Барыс" пропустил 14 шайб и проиграл два матча за день в чемпионате КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел два поражения в третий игровой день 23-го тура чемпионата 3х3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива в третий игровой день стали казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В первой игре против челябинцев "Барыс" потерпел поражение со счетом 4:5. В составе астанинского клуба дубль оформил Саян Данияр. По одной забитой шайбе на счету Александра Перкина и Дмитрия Макеева.

Во втором матче против казанцев казахстанская команда уступила с разгромным счетом 3:9. Авторами голов за "Барыс" стали Александр Перкин, Карим Кажибеков и Дмитрий Макеев.

23-й тур чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 22 июня. Астанинский клуб сыграет против омского "Авангарда".

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