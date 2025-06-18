Хоккеисты "Флориды Пантерз" второй раз подряд выиграли Кубок Стэнли
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Клуб "Флорида Пантерз" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.
В шестом матче решающего противостояния "Пантерз" одержали победу со счетом 5:1. Покер оформил канадский форвард Сэм Райнхарт, еще одну шайбу у "Флориды" забросил американский нападающий Мэттью Ткачук. Автором единственного гола "Ойлерз" стал российский форвард Василий Подколзин.
Таким образом, в серии до четырех побед "Пантерз" оказались сильнее с общим счетом 4-2. Американская команда второй раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Ранее "Флорида" взяла титул в прошлом сезоне, когда в финальной серии также обыграла "Эдмонтон".
В активе "Ойлерз" осталось пять Кубков Стэнли. Последний раз канадский клуб брал главный трофей НХЛ в 1990 году.
Приз "Конн Смайт Трофи", который вручается самому ценному игроку плей-офф, получил Сэм Беннетт. Канадский нападающий "Флориды" стал лучшим снайпером минувшего Кубка Стэнли и всего набрал в 22 матчах 23 очка (15 голов + 7 передач).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2256687-hokkeisty-floridy-panterz-vtoroy-raz-podryad-vyigrali-kubok-stenli/
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