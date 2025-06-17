Уроженец Казахстана официально сменил клуб после победы в Кубке Гагарина

Российский тренер Игорь Никитин, родившийся в Усть-Каменогорске, возглавил ЦСКА, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт московского хоккейного клуба.

52-летний специалист в минувшем сезоне привел "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. В ярославском клубе он работал с сентября 2021 года.

По итогам сезона Континентальной хоккейной лиги Никитина признали лучшим тренером. Несколько дней назад "Локомотив" объявил о его отставке. Специалист по собственной инициативе расторг контракт, рассчитанный до 2027 года.

Во вторник ЦСКА официально объявил о назначении Никитина. Соглашение заключено на пять лет — до конца сезона 2029/30. С 2014-го по 2021-й тренер уже работал в московском клубе. Под его руководством ЦСКА один раз выиграл Кубок Гагарина.

Издание "БИЗНЕС Online" сообщало, что зарплата Никитина в столичном клубе вырастет в два раза — до 160 млн рублей в год (более миллиарда тенге по нынешнему курсу). Это сделает его самым высокооплачиваемым тренером в КХЛ.

Добавим, что Никитин родился в Усть-Каменогорске и начал хоккейную карьеру в местном "Торпедо". В составе сборной Казахстана он участвовал в Олимпиаде-1998 и чемпионате мира, выигрывал Азиаду-1999.

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