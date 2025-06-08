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"Барыс" проиграл все матчи тура чемпионата КХЛ 3х3

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Хоккейный клуб "Барыс"
Хоккейный клуб "Барыс". Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче в рамках 22-го тура чемпионата 3х3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном матче 22-го тура казахстанская команда сыграла против минского "Динамо". Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением "Барыса" с разгромным счетом 0:7.

Отметим, астанинский клуб не выиграл ни одного матча в рамках 22-го тура чемпионата КХЛ 3х3. Ранее, коллектив из столицы потерпел поражение от омского "Авангарда" и новосибирской "Сибири".

На данный момент "Барыс" занимает последнее место в турнирной таблице дивизиона, имея в своем активе 34 очка.

В следующих матчах в рамках 23-го тура астанинцы сыграют против казанского "Ак Барса", челябинского "Трактора" и омского "Авангарда".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2253270-barys-proigral-vse-matchi-tura-chempionata-khl-3h3/